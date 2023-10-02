أهالى الإسكندرية بعد إعلان الرئيس السيسي ترشحه: «أنت الأولى بقيادة مصر»

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ترشحه رسميًا لمنصب رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة في ختام مؤتمر «حكاية وطن»، فيما أكد أهالي الإسكندرية، دعمهم الكامل وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلين: «أنت أولى من يكمل مسيرة الإنجازات، كمل يا ريس واحنا معاك».

قالت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير عام شرق الإدارة التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»: «لم يكن لدينا شك أن يستجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبنا بأن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مشروعاته العملاقة وتنمية مصر التي لا يستطيع أحد استكمالها غيره، وحين قال في خطابه إن يوفق الله الأولى بقيادة مصر، نحن نقول له أنت الأولى بها يا ريس».

مدير الإدارة التعليمية بالإسكندرية: كمل يا ريس واحنا معاك

وأضافت: «كنا ننتظر إعلان الرئيس رسميًا ترشحه في الانتخابات الرئاسية، لأننا نثق به مثلما يثق بنا، ونحن معه من الآن لتحقيق مزيد من الإنجازات التي شهدتها مصر منذ توليه الرئاسة في 2014، ونقول له كمل يا ريس واحنا معاك».

الرئيس السيسي استطاع إنقاذ مصر وتنميتها في وقت قياسي

وقال علي محسن، أحد مواطني الإسكندرية: «لم أتخيل لحظة أنّ يتخلى الرئيس السيسي عن هذا الشعب الذي أحبه وأخلص له، وإعلان ترشحة لفترة جديدة يؤكد أنه سيكمل المسيرة معنا، وأتوقع فوزه باكتساح لأنه الأجدر بقيادة مصر».

وأضافت جيرمين محمد، من سكان الإسكندرية: «نريد الرئيس السيسي ونؤيده، لأنه استطاع إنقاذ مصر وتنميتها في وقت قياسي، وانتظرنا قرار ترشحة اليوم، لنعلن تأييدنا الكامل له، ولم نتوقع أن يتخلى عن مصر التي يقودها بقوة واقتدار».