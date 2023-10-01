لماذا يدفع المرشح الرئاسي 20 ألف جنيه أثناء تقديم أوراقه؟.. «الوطنية للانتخابات» تجيب

إجراءات عدة يلتزم بها الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ يسعى بداية لجمع تزكيات من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو جمع توكيلات من 25 ألف مواطن في 15 محافظة، على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ليبدأ بعد ذلك في ترتيب الأوراق اللازمة للترشح بحسب القانون.

وجانب الأوراق يدفع المرشح 20 ألف جنيه تأمين بحسب المادة 12 من قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية، والتي تضمنت ضرورة تقديم «إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال».

لماذا يدفع المرشح 20 ألف جنيه؟

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل المادة القانونية إذ نشرت القرار رقم 10 لسنة 2023، بشأن مبلغ التأمين المحصل من راغبي الترشح وجاء كالتالي:

ونصت المادة الأولى على أن لكل طالب ترشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، على أن يمنح إيصالا بسداد هذا المبلغ ويرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة.

كما حدد القانون ضوابط استراجع المبلغ بحسب المادة الثانية زالت جاءت كالتالي: «يرد مبلغ التأمين المشار إليه بالمادة السابقة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر، وإزالة الملصقات الانتخابية، وفق الضوابط الآتية»:

ما هي ضوابط استرجاع مبلغ التأمين بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات؟

بحسب نص القانون يسترجع المبلغ كالتالي:

1- تتولى الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين، ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهمن بصحيفتي الأخبار والجمهورية.

2- في حالة تنازل أحد المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر - بصحيفتي الأخبار والجمهورية - الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به.

تقرير تفصيلي من المحافظ ونصت المادة الثالثة: «يتولى كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي، يتضمن تكاليف إزالة الملصقات الخاصة بكل مرشح، عقب انتهاء الفترة المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية».

كما أشار المادة الرابعة إلى أن «الجهاز التنفيذي للهيئة يتولى دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها، في ضوء تقارير اللجان المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه».