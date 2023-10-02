منسق «كن مع الوطن» بالسعودية: الأفراح عمت بين المصريين بعد إعلان الرئيس ترشحه

قال فوزي بدوي، مسؤول حملة «كن مع الوطن» بالمملكة العربية السعودية، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة، نزولا على رغبة الملايين من أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج؛ سبب سعادة لجميع المصريين الوطنيين.

وأضاف فوزي بدوي، في تصريحات لـ«الوطن» أن حملة «كن مع الوطن» في المملكة العربية السعودية، سوف تعقد جلسات متعددة، بدءا من الآن، وذلك للتنسيق لشحذ همم أبناء أكبر جالية مصرية في العالم للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وذكر مسؤول الحملة في السعودية، أنه بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية جديدة، عمت الأفراح بين أبناء الجالية المصرية في السعودية، وهو ما يعكس إيمان أبناء أكبر جالية مصرية في العالم، بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.