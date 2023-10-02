إيهاب توفيق يحيي حفلا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بالجيزة

أحيا الفنان إيهاب توفيق، حفلا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 بميدان الجلاء بحي الدقي، وغنى العديد من أغانيه الوطنية.

وعبر الفنان إيهاب توفيق خلال الحفل، عن سعادته بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتفاعل المواطنين بشكل كبير مع الفنان إيهاب توفيق، وهم يلوحون بأعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس.

وشهد الحفل فرحة كبيرة وهتافات لا تتوقف، وتلويح بأعلام مصر، وبصور ولافتات خاصة بعد إعلان الرئيس الترشح، وكانت عبارة عن «تحيا مصر»، كلنا معاك يا ريس، صوتي للرئيس السيسي، تحيا السيسي، كلنا على العهد يا ريس، بينما رفع العشرات أطفالهم فوق أكتافهم، وهم يلوحون بأعلام مصر، ويرقصون على الأغاني الوطنية فرحة كبيرة بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، وأطلقت الأبواق «زمامير» وخلفها المواطنين يهتفون لمصر.