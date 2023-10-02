«حماة الوطن» ينظم كرنفالا احتفاليا بالميادين عقب إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات

تقدم حزب حماة الوطن بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لمطالبات ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدين أن هذه المطالبات تأتي إيمانًا من الحزب بقدرة الرئيس دون غيره على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ومنذ ساعات احتشد الآلاف من كوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بعددٍ من ميادين الجمهورية بمحافظات مصر، بكرنفالات احتفالية عقب مسيرات نُظمت بالسيارات واليخوت للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي طالبوا خلالها الرئيس بالترشح لولاية جديدة.

رفع أطول علم لمصر بطول 70 مترًا

وشهدت مسيرات الحزب رفع أطول علم لمصر بطول 70 مترًا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسي يرددون «تحيا مصر» خلال مطالبته بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العديد من الإنجازات

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات سواء في مجال الطرق والكباري أو البنية التحتية، ومشروع القرن المتمثل في حياة كريمة.

ورفع المحتشدون أعلام مصر ولافتات، «وكلتك كمل مسيرتك.. نعم لتأييد ترشيح السيد الرئيس.. كمل مشوارك الشعب اختارك».

واخُتتمت بعض المسيرات أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي مرشحًا شعبيًا.