«حماة الوطن» بمطروح ينظم أكبر مسيرة بالسيارات لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

نظم حزب حماة الوطن «أمانة محافظة مطروح»، أكبر مسيرة بالسيارات من مراكز مطروح الثمانية بشارع الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أعضاء الحزب وأهالي مطروح.

مسيرة بالسيارات لتأييد ترشح الرئيس

من جانبه، قاد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، مساء اليوم، مسيرة بالسيارات شارك فيها أمانات المراكز الثمانية حاملين أعلام مصر والحزب وصور الرئيس السيسي، دعمًا وتأييد لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، في ربوع مصر.

تنظيم مسيرة باليخوت

وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الحزب ينظم مسيرة باليخوت كأضخم وأكبر مسيرة حاشدة، بمشاركة جميع أمانات مراكز المحافظة الثمانية وكل أطياف المجتمع دعماً للرئيس في الانتخابات الرئاسية.

الرئيس يحظى بشعبية في مطروح

وأضاف أبو تمر، أن فئات الشعب في مطروح تقف مع الرئيس السيسي، حيث يحظى الرئيس بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع وذلك من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، لافتًا أن أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن بمطروح على قلب رجل واحد لدعم ترشح الرئيس السيسي قلبًا وقالبًا وبكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.