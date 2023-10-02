حزب الريادة: الرئيس السيسي استجاب للشارع بإعلان ترشحه في الانتخابات

عبر كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، عن سعادته البالغة بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تحققت في مصر خلال التسع سنوات الماضية.

السيسي يستجيب للشارع المصري

وأضاف كمال حسنين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لكل القوى السياسية والشارع المصري وأعلن ترشحه رسميا في ختام مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز.

إنجازات ملموسة

وأكد رئيس حزب الريادة، أن الرئيس السيسي حقق خلال السنوات الماضية إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والمواصلات والتضامن، موضحا أن هذه الإنجازات كانت سببا رئيسيا في دعم الشارع المصري للرئيس السيسي.