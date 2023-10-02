رضا البحراوي يحيي احتفالية دعم الرئيس السيسي في الانتخابات بالجيزة

استكمل الفنان رضا البحراوي باقي فقرات احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بعد تلبية الرئيس نداء المواطنين وإعلان ترشحه لخوص غمار الانتخابات.

وتفاعل المواطنون بشكل كبير مع نجم الأغنية الشعبية، بينما يغنون معه ويصفقون في سعادة كبيرة بعد إعلان ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رضا البحراوي، أثناء الحفل، موجها حديثه للجمهور: «اللي بيحب سيادة الرئيس يرفع إيده لفوق، إحنا كلنا بنحبك يا ريس».