رضا البحراوي يحيي احتفالية دعم الرئيس السيسي في الانتخابات بالجيزة
كتب:
محمد عبد العزيز
09:32 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
رضا البحراوي يحيي احتفالية دعم الرئيس السيسي في الانتخابات بالجيزة
استكمل الفنان رضا البحراوي باقي فقرات احتفالية دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بعد تلبية الرئيس نداء المواطنين وإعلان ترشحه لخوص غمار الانتخابات.
وتفاعل المواطنون بشكل كبير مع نجم الأغنية الشعبية، بينما يغنون معه ويصفقون في سعادة كبيرة بعد إعلان ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024.
وقال رضا البحراوي، أثناء الحفل، موجها حديثه للجمهور: «اللي بيحب سيادة الرئيس يرفع إيده لفوق، إحنا كلنا بنحبك يا ريس».