رئيس «العائلة المصرية» بألمانيا: الرئيس السيسي رجل المرحلة المقبلة وحقق إنجازات ضخمة

أعرب علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، عن سعادته البالغة بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح رسميا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن الرئيس استجاب لمطالب الشعب المصري والمصريين بالخارج لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

علاء ثابت: الرئيس السيسي رجل المرحلة المقبلة

وأضاف «ثابت» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، وحقق العديد من الإنجازات يشهد لها الجميع في مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة والنقل.

وأكد رئيس بيت العائلة المصرية، تأييده للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية في الجمهوربة الجديدة، مشددا على جميع المصريين بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي المهم.

فرحة المواطنين بترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

وشهدت شوارع المحافظات، منذ قليل، احتفالات كبرى بإعلان الرئيس السيسي الترشح في الانتخابات، حيث أعرب المواطنون عن فرحتهم، ورفع الأهالي صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، كما رددوا هتافات مؤيدة للرئيس.