فور إعلانه الترشح.. أهالي الشرقية يحتفلون بقرار الرئيس السيسي في الميادين

أعرب الآلاف من أهالي الشرقية عن فرحتهم بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، حيث رفع الأهالي المتجمعين أمام ديوان عام محافظة الشرقية صور الرئيس السيسي وأعلام مصر ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس.

توافد المواطنين على محافظة الشرقية

وكان الأهالي توافدوا أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، عصر اليوم، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وإعلان تأييدهم لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وغيرها.

دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين تنظيم مصر، إن تجمع المواطنين في مختلف المحافظات هو دليل على دعم الشعب للرئيس وثقته التامة في قدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان، واستعادة دورها الإقليمي والدولي، كما يليق بمكانة مصر وعظمتها على مر التاريخ.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الشعب المصري على قدر عالٍ من الوعية لممارسة حقوقه السياسية، وأهمها التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تعتبر من أهم الاستحقاقات الدستورية.

وعي الشعب المصري

وأكد «عبدالجواد» أن الرهان على وعي الشعب المصري في اختيار رئيسه في الانتخابات، لاستكمال بناء مصر القوية المستقرة، مشيرا أن الحزب كان لديه الثقة في القيادة السياسية معلنا دعمه للرئيس، ومن ثم بدأ تكليف أعضاءه وكوادره بمحافظات مصر بتفويض الرئيس بتوقيع التوكيلات في مقرات الشهر العقاري.