دنيا سمير غانم وأحمد صيام يقدمان واجب العزاء في الفنان محمد فريد

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمد فريد الذي رحل عن دنيانا أول أمس بعد صراع مع المرض.

حضر العزاء عدد كبير من النجوم أبرزهم: دنيا سمير غانم وأحمد صيام، دنيا عبدالعزيز، محمد أبو داود، جمال عبد الناصر، وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل وفاة محمد فريد

يذكر أن الفنان محمد فريد توفي بسبب تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وشيّعت الجنازة السبت الماضي من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ودفن في مقابر العباسية بميدان الجيش، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنان حميد الشاعري، حسام حسني، محمد محيي، ومنى عبد الغني، وغيرهم.