دنيا سمير غانم وأحمد صيام يقدمان واجب العزاء في الفنان محمد فريد
كتب:
محمود الرفاعى
10:23 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
دنيا سمير غانم
حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمد فريد الذي رحل عن دنيانا أول أمس بعد صراع مع المرض.
حضر العزاء عدد كبير من النجوم أبرزهم: دنيا سمير غانم وأحمد صيام، دنيا عبدالعزيز، محمد أبو داود، جمال عبد الناصر، وعدد آخر من الفنانين.
تفاصيل وفاة محمد فريد
يذكر أن الفنان محمد فريد توفي بسبب تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وشيّعت الجنازة السبت الماضي من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ودفن في مقابر العباسية بميدان الجيش، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم الفنان حميد الشاعري، حسام حسني، محمد محيي، ومنى عبد الغني، وغيرهم.