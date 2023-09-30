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موعد ومكان عزاء الفنانة نجاح سلام.. اعرف التفاصيل

كتب:

هبة أمين
08:50 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
نجاح سلام

نجاح سلام

تتلقى أسرة الفنانة الراحلة نجاح سلام، العزاء اليوم السبت وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حضور عدد كبير من أهلها وجمهورها ومحبيها وأفراد عائلتها ونجوم الوسط الفني، وذلك بعد مشوارها الفني الثري الذي بدأته مع خمسينيات القرن الماضي.

موعد ومكان عزاء الفنانة نجاح سلام

يأتي موعد ومكان عزاء الفنانة نجاح سلام، اليوم في فندق راديسون بلو سنتر دون الطابق الأول  من الساعة 3 عصرًا وحتى الساعة 7 مساءً، وذلك حسب ما أعلنت أسرتها في بيان رسمي صادر عنهم.

جنازة نجاح سلام

وشيع جثمان الفنانة القديرة نجاح سلام، أمس الجمعة من مسجد الخاشقي والصلاة عليها وسط دموع وبكاء المقربين إليها، وتم دفنها في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت، وحضر الجنازة نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي.

وفاة نجاح سلام عن عمر 92 عاما

وتوفيت نجاح سلام، أول أمس الخميس عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، وبدأت مشوارها الفني عندما حضرت إلى القاهرة بصحبة والدها محي الدين سلام والذي تعلمت على يديه أصول الغناء والمقامات باعتبارها كان عازفًا للعود ورئيس الدائرة الموسيقية في الإذاعة اللبنانية، وذلك بعد أن آمن بموهبتها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

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