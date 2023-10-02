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عاجل.. الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية

كتب:

محمد أباظة
10:19 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
السيسي

السيسي

أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بيانا قالت فيه: «شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن»، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادا لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس السيسي، خلال منشور على الصفحة: «كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني به.. والله ولي التوفيق».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.