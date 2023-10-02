عاجل.. الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية

أعلنت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بيانا قالت فيه: «شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن»، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادا لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس السيسي، خلال منشور على الصفحة: «كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني به.. والله ولي التوفيق».