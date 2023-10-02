2000 شاب وفتاة يشاركون في مسيرة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات بكفر الشيخ

انطلقت احتفالات كبيرة في محافظة كفر الشيخ، احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ومرور خمسين عاماً على النصر «اليوبيل الذهبي»، التي تزامنت مع إعلان الرئيس السيسي ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة 2024، وشاركت فيها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والكيانات الشبابية وفق التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق مسيرة حاشدة ضمت 2000 شاب وفتاة

ومن جهته، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّه بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلقت المسيرة الحاشدة التي ضمت 2000 شاب وفتاة من أمام النادي الرياضي بكفر الشيخ، مرورًا بدوران المحافظة حتى الميدان، بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة والكيانات الشبابية «اتحاد كفر الشيخ» والتحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى بمشاركة أعضاء أندية التطوع، وفرق الجوالة، وأعضاء برلمان الشباب، وسفراء مشواري، ومراكز الشباب، وفريق شباب يدير شباب، والفرق الرياضية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية ومديرى الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام الفنية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية.

احتفالات بمناسبة ترشح الرئيس السيسي للانتخابات 2024

وانطلقت الحشود في اتجاه منصة الاحتفال أمام ديوان المحافظة بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، حيث أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق مسيرة حاشدة يوم الجمعة المقبلة بمشاركة جميع الكيانات الشبابية وأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية، بالتزامن مع الاحتفال بمحافظات مصر، بترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديد، ليكمل ما بدأه من إنجازات في أنحاء مصر كافة.