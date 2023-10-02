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نائب رئيس حزب المؤتمر: الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد

كتب:

محمد أباظة
10:10 م | الإثنين 02 أكتوبر 2023
اللواء دكتور رضا

اللواء دكتور رضا

وجه اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لنداء الشعب المصري، وإعلانه ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات، ولمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والبناء.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الاستقرار وسط منطقة تموج بالصراعات وغير مستقرة، وكذلك القضاء على الإرهاب، وبدأ مرحلة البناء والتعمير منذ عام 2014، وشهدت الدولة المصرية بما لا يدع مجالا للشك خلال فترة حكم الرئيس السيسي مشروعات قومية ضخمة في شتى القطاعات، ونهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق على مدار عقود، منوهًا بأن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة القادمة بفضل مقدرته واستطاعته على التحدي وتحقيق استقرار الوطن.

وتابع فرحات، أن إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ليس اختيارا شخصيا من الرئيس، ولكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري الذين يلمسون مدي ما تحقق من إنجازات على كل بقعه في أرض مصر بفضل الله ثم جهود الرئيس السيسي، وحرصه على النهوض بالشعب المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.