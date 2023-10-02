ناجي الشهابي عن إعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات: نشهد تجربة ديمقراطية فريدة

أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس السيسي لحزب الجيل، ولعدد كبير من أحزاب مصر، ولجماهيرها التي احتشدت في طول البلاد وعرضها تدعوه لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

كلمة الرئيس السيسي كانت أكثر من رائعة

وأشار إلى أن كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن، كانت أكثر من رائعة فهو بجانب إعلانه رسميا الاستجابة للشعب، فهو أعلن في نفس الوقت ترحيبه بكل المرشحين للرئاسة، لتكون انتخابات رئاسية تعددية، وأعلن كذلك عن احترامه بنتائج الصندوق، وأمنياته لكل المرشحين بالتوفيق، ودعا الله أن يولي من يصلح، وإذا كان قرار الشعب بانتخابه فيدعو الله أن يوفقه لاستكمال مسيرة الإنجازات حتى يجعل مصر كما نتمناها.

وأوضح الشهابي، لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي تعهد باستمرار الحوار الوطني وفتح المجال العام لتحقيق حياة سياسية سليمة تسمح بالاختلاف، مؤكدا أنها سنة الله في الأرض، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الشعب المصري بمتابعة هذه الانتخابات وفرز المرشحين، واختيار من يرى فيه القدرة على قيادة البلاد، داعيا الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة ليقدموا مشهدا حضاريا لكل الدنيا يكون عنوانا للجمهورية الجديدة.

نشهد تجربة ديمقراطية فريدة

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن كلمة الرئيس السيسي كانت مركزة ودقيقة، واشتملت على برنامج سياسي شامل يجعل من مصر بلد ديمقراطي يسمح بالرأي والرأي الآخر ويتمتع بحرية الرأي والتعبير والانتخابات الحرة.

وأكد الشهابي، أن مصر ستشهد انتخابات رئاسية تعددية حرة، وأن شعبها سيقدم تجربة ديمقراطية فريدة يتكون ملهمة لشعوب الأرض.