فرحة عارمة للمصريين بعد إعلان الرئيس السيسي الترشح للانتخابات (فيديو وصور)

«كما لبيت نداء المصريين قبل عشر سنوات، ألبيه الآن مرة ثانية، وعقدت العزم على الترشح لولاية رئاسية جديدة».. كانت هذه جزءًا من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز، ليستقبلها جموع المصريين بفرحة عارمة، متمنين لمصر كل الخير خلال السنوات المقبلة، وأن تستكمل طريقها نحو «الجمهورية الجديدة».

فرحة عارمة تملأ شوارع مصر

احتفالات وهتافات عالية ملأت شوارع مصر في جميع ربوعها، بمجرد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن» بين الرؤية والإنجاز، وظهرت الفرحة على وجوه ملايين المصريين المُدركين لقيمة وضريبة الإصلاح والتغيير للأفضل، والراغبين في مستقبل أفضل لبلادنا الحبيبة وشعبها.

وإلى جانب احتفالات الشوارع، ظهرت فرحة المصريين جلية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين تسابق روادها ونشطاؤها لتسطير كلماتهم التي جاءت حاملة لمشاعر الفخر والانتماء للوطن، كما حملت أمانيهم نحو المستقبل الأفضل، فكتب الشيخ أسامة قبيل، من علماء الأزهر الشريف «بكل حب أعلن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة بعد استجابته لملايين المصريين وإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وإن كانت لي دعوة مستجابة أدعو الله أن يوفقه لما فيه خير واستقرار وصلاح بلدنا الحبيبة مصر ويسدد خطاه، ويحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها واحة للأمن والأمان».

تأييدات واسعة على «السوشيال ميديا» لترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

كما كتب أحمد محمد شمس «أُعلن تأييدي الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في ترشحه لفترة رئاسية ثالثة.. وفقه الله لِما فيه خير البلاد والعباد»، وكتب وائل السبع «أعلن أنا وائل السبع وعائلتي فردا فردا وكل من يحب وائل السبع دعمي وتأييدي للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية وتحيا مصر».

كما اختار محمد رفعت، أحد رواد منصات التواصل الاجتماعي، أن يُعبر عن فرحته وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لـ فترة رئاسية جديدة، باستفاضة من خلال منشور له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، فكتب: «أنا واحد من الناس اللي كنت من أول يوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول هيقدر على الحمل التقيل ده إزّاي؟!.. كنت بقول كمواطن عادي هو ليه بيعمل طرق وكباري وسايب التعليم؟! لاقيته اشتغل في التعليم!.. كنت بقول ليه بيطور في المزارع والمصانع وسايب الصحة ؟! لاقيته اشتغل في الصحة!.. كنت بقول هو رايح يوسع القناة ويعملها رايح جاي وإيه الاستفادة ما يشتغل على الأمن؟! لاقيته بيعمل أمن جوة وبرة وتسليح مهول عرفنا قيمته دلوقتي مع كل الصراعات اللي بتحصل حوالينا اللي لولاها كان زمانا بلد محتلة!».

أحد رواد «السوشيال ميديا»: ماكنتش متخيل إني هشوف الإنجازات دي في حياتي

وأضاف «محمد»: «لما لاقيته بيفتح شغل في الطاقة والغاز وبقول يا سيدي حرام عليك العربيات غالية وكمان بتغلي البنزين علينا ومفيش اختيارات بديلة عشان ناخدها زي دول برة؟! لاقيته شغال في شبكة المواصلات من مترو وأتوبيسات وقطاع السكة الحديد تجديد وجديد وكمان شبكة قطارات كهرباء!!!.. ألاقيه يخش في محطات البنزين وسيب حاجة لقطاع البنزين الخاص بلاش كل شوية تخش في حاجة وفي كل حاجة؟! ألاقيه حتى البنزينات بقت مستواها أنضف من أنضف بنزينات شركات عالمية وبتقدم خدمات متميز».

واستطرد: «أنا مش بسرد لغرض السرد لأني فعلا لا هكفي في بوست أكفي فيه تفاصيل إنجازات اتعملت من ساعة ما مسك لأني مش خبير في كل المجالات دي وغيرها.. بس اللي أقدر أقوله بجد إني فخور بمصريّتي وباختياري للراجل اللي بجد عمل شغل ما عملوش حد في تاريخ مصر في الفترة الوجيزة دي صراحة.. أنا من خلال البوست ده بقول شكرًا جزيلًا له على كل اللي عمله وبيعمله وهايعمله اللي ماكنتش متخيل إني هشوف من نتاجها حاجة في حياتي وأديني شوفت.. الراجل ده استحمل وشاف حاجات لا تحتمل من ولاد بلده بصراحة لأن ولا ناس كتير كانت هاتقدر تتحملها أبدا في سبيل أنه يكمل لمصلحة البلد ويحطنا في تقدم بقالنا سنين ما شفناهوش في بلدنا من عقود من الزمان».

دعوات قلبية طيبة للسيسي ومصر

كما كتب محمد الخولي «أُعلن تأييدي ومؤازرتي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ومعك على العهد باقي وعلى الدرب نسير»، وكتب معتز محمد «يحرم عليك تعيش على ترابها لو بتتمنى خرابها.. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء؛ ولذلك أُعلن تأييدي ودعمي للرئيس عبد الفتاح السيسى في الترشح للانتخابات الرئاسية»، مؤكدا أن «الرئيس السيسى بالنسبة للدولة المصرية مشروع نجاح وتأييده يأتى استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه.. يا رب احفظ مصر من كل مكروه وسوء».