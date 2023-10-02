آلاف المواطنين في سوهاج يحتفلون بترشح الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة

احتفل الآلاف من مواطني محافظة سوهاج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في حفل تم تنظيمه في ميدان الشبان المسلمين وسط مدينة سوهاج، وشهد الحفل هتافات ترحب بالقرار بينها «إحنا معاك يا سيسي، كمل مشوارك إحنا معاك».

تأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

وأكد أهالي سوهاج أن الجميع يؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، موضحين أنهم يثمنون ما قام به الرئيس من إنجازات في كل المجالات خاصة بمحافظات الصعيد.

أهالي سوهاج: ندعم ترشح الرئيس في الانتخابات

وقال عدد من المواطنين خلال حديثهم لـ«الوطن»، إنهم يدعمون ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة، مضيفين: «كمل مشوارك.. معاك يا ريس.. معاك يا سيسي»، كما أكدوا أنهم يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.