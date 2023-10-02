خروج الآلاف بالإسكندرية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات

خرج آلاف المواطنين في مسيرات حاشدة بجميع مناطق محافظة الإسكندرية، للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة.

وخرج أهالي برج العرب والرمل والمنتزه والدخيلة والعجمي والعامرية معلنين تأييدهم ودعمهم ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس، ومرددين هتافات «كمل مسيرتك وإحنا معاك».

وقالت بيري العبودي، إحدى المشاركات في الاحتفالات، لـ«الوطن»، حضرنا اليوم بالآلاف لنؤكد تأييدنا للرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، ولنرد على المشككين في شعبية الرئيس على أرض الواقع، ونقول للرئيس السيسي «كمل مسيرتك وإحنا معاك».

في السياق ذاته، قال حمدي الشيباني، أحد المشاركين في الاحتفالات، جئنا من كل مناطق الإسكندرية لنعلنها بشكل واضح وصريح، «إحنا معاك ياريس، كمل مشوارك، وكل الشعب الواعي في ظهرك، كمل مشاريعك والشعب خرج اليوم لدعمك».

القبائل حاضرة في مسيرات دعم الرئيس

فيما قال أحمد الهلباوي، أحد المشاركين في الاحتفالات، إن كل فئات الشعب تدعم وتؤيد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى حضور القبائل العربية بكثافة من برج العرب والعجمي والعامرية، لإعلان تأييدهم ودعمهم لترشح الرئيس السيسي من ميدان الثورة بالإسكندرية وميدان القائد إبراهيم.

وقال ريمون عطا، أحد المشاركين في الاحتفالات، عشنا الأمن والأمان في عهد الرئيس السيسي، ونطالبه باستكمال المسيرة ونحن خلفه جنودًا أوفياء للوطن، مضيفًا أننا جميعًا شهود على ما تحقق من إنجازات لم نكن نتوقع أن تتم بهذه السرعة.