المستشار محمود فوزي يشكر الرئيس السيسي على اختياره رئيسا لحملته الانتخابية

وجه المستشار محمود فوزي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختياره ليكون رئيسا لحملته الانتخابية، قائلا: «تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة الحملة الانتخابية لسيادته لانتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن أكون الممثل القانوني لسيادته بها».

وأضاف، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أدعو الله عز وجل بالتوفيق للقيام بهذا التكليف الدقيق، وأشكر الرئيس على هذه الثقة الغالية».

فوزي: أدرك حجم التضحيات العظيمة التي بذلها الرئيس السيسي

وتابع «إن إدراكي لحجم التضحيات العظيمة، وقناعتي بالجهود المخلصة الصادقة التي بذلها الرئيس منذ عام 2014 وحتى اليوم، فضلا عن التنمية الشاملة الحقيقية والفعلية التي شهدتها البلاد قطاعيا وجغرافيا، والثقة الكبيرة والأمل في مستقبل أفضل كانت كلها سببا أساسيا وراء هذا الشعور».

وواصل: «لا يفوتني في هذا المقام أن أتذكر سنوات خدمتي في مجلس الدولة والتي تعلمت فيها على مدار سنواتٍ طوال من أساتذة عظام وأجلاء التقاليد القضائية، وتشربت منهم العلم القانوني في أصوله السليمة، وأحببت من خلالهم روح العدالة والإنصاف، وتدربت فيها على كيفية الوصول إلى التوازن الدقيق والصعب بين المصلحة العامة التي هي هدف كل إجراء وقرار إداري، والمصلحة الخاصة التي ينادي بها الخصوم والمعروضة حالاتهم في قضاياهم ومسائلهم، فحرصت خلال ذلك كله أن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق، فلأساتذتي وزملائي صادق الود وعظيم الامتنان».

وختم تصريحاته بقوله «أعود وأشكر الرئيس على ثقته الغالية والثمينة، وأدعو الله أن يوفق سيادته لما فيه صالح مصر والمصريين».