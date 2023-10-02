اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي يعلن ترشحه: إرادة المصريين ستأتي بالحاكم

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يعلن ترشحه: إرادة المصريين ستأتى بالحاكم

- كما لبَّيتُ نداء المصريين من قبل فإننى ألبّى النداء اليوم مرة أخرى

- «السيسى»: «كل اللى أقدر أقوله إنى هأفضل أشتغل وأشتغل وربنا يوفقنا» حققنا ملحمة تاريخية حين استرددنا مصرنا من جماعة الظلام.. ولا خوف على وطن يتعانق فيه هلال مساجده مع صليب كنائسه كل التحية لجميع المرشحين.. وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها ولها وأدعوهم أن تكون الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية دون تجاوز أو تجريح نحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة لاستكمال بناء الدولة على أسس الحداثة والديمقراطية

- والجماهير فى الميادين: كمّل حلمك واحنا معاك

الصفحة الثانية

- ملايين المصريين يحتشدون فى الميادين بالقاهرة والمحافظات للمطالبة بترشح الرئيس: «معاك يا سيسى»

- مسيرة بالسيارات لقبائل مطروح.. وتجمعات بالآلاف بكفر الشيخ.. وحفلات بالمنصورة.. وصور للرئيس بالسويس وسوهاج والإسكندرية.. و42 حزباً تناشد «السيسى» الترشح لانتخابات الرئاسة.. و«نفادى»: حررنا توكيلات لتأييده

- «معاذ»: إنجازات «السيسى» تتحدث عنه من الطرق إلى «حياة كريمة» وتوفير العلاج للفقراء بالمجان.. و«كريم»: يوم مجيد يذكرنا بانتصار أكتوبر 1973 وعلى قوى الشر فى 30 يونيو

الصفحة الثالثة

- مصر ترفض «المسكنات» وتختار البناء والتنمية

- قصة 10 سنوات من المواجهة والتحدى والتخطيط لمستقبل أفضل للدولة والمواطنين

- «السيسى»: دعم الدولة للصحة ليس كرماً ولكن «حق للمصريين»

- نسبة الإصابة بسرطان الثدى انخفضت من 72% لـ29% و«قادرين نخليها صفر» فكرت فى مشروع مشتقات الدم منذ 2012 ونستهدف إنشاء 100 مركز ضمن «إنتاج البلازما» تخصيص جوائز للأنشطة التطوعية وصرف معاش مستمر لأسر ضحايا إعصار ليبيا تسهيل إجراءات التبنى: وجود الطفل وسط أسرة أفضل لمستقبله

الصفحة الرابعة

- صحة المصريين فى أمان

- «عبدالغفار»: 15.8 مليار جنيه لمواجهة قوائم الانتظار

- وزير الصحة: أنفقنا 222 مليار جنيه لتطوير المنظومة الصحية ونحتاج إلى 260 ملياراً أخرى مدير منظمة الصحة العالمية سيسلم الرئيس شهادة إعلان خلو مصر من فيروس «سى» قريباً نتعامل مع الطفل قبل ولادته من خلال مبادرات «صحة الأم والجنين»

- مستشار الرئيس: «التأمين الصحى الشامل» حلم تحول إلى حقيقة.. والدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات

- د. عوض تاج الدين: 100 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية ويستفيد منها 95 مليون مواطن

الصفحة الخامسة

- رعاية شاملة..«القباج»: تكلفة الحماية ستصل إلى 340 مليار جنيه

- وزيرة التضامن: المجتمع المدنى أسهم بـ57 مليار جنيه فى «تكافل وكرامة».. وأطلقنا حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

- انخفاض الأمية بنسبة 47% بفضل برنامج «لا أمية مع تكافل».. وتحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة

- مستشار «التضامن»: 363.4 مليار جنيه إجمالى المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية

- صلاح هاشم: «السيسى» أولى اهتماماً غير مسبوق بـ«الأكثر احتياجاً».. وإجمالى الإنفاق على الدعم النقدى 121 مليار جنيه

الصفحة السادسة

- دور ريادى مؤثر.. «شكرى»: ارتقينا بالعلاقات إلى شراكات كاملة مع الدول المؤثرة

- وزير الخارجية: السياسة المصرية ترتكز على عدم التآمر والمبادئ والأخلاق.. واعتمدنا دبلوماسية القمة لفتح آفاق جديدة وعلاقات تتسم بالاحترام المتبادل والثقة استعدنا ثقة شركائنا بعد 2014 برؤيتنا الإيجابية نحو الاحتواء والبناء فى إطار الحكمة والاتزان

- السفير محمد العرابى: مصر استعادت دورها المؤثر عالمياً وخلقت علاقات قائمة على المصالح المشتركة

- وزير الخارجية الأسبق: «القاهرة» سخّرت السياسة الخارجية لخدمة قضايا التنمية واهتمت بالعلاقات العربية والأفريقية

الصفحة السابعة

- الأمن أساس التنمية.. «توفيق»: تنظيم الإخوان هو العقل المدبر للعمليات الإرهابية

- وزير الداخلية: رصدنا 260 عملاً إرهابياً فى 2013 و2014.. ونواجه حروب الجيلين الرابع والخامس على يد التنظيم الإرهابى وعناصره

- معدل الجرائم الجنائية ارتفع بنسبة 240% فى 2011.. والدولة واجهت الإرهاب بملحمة كبيرة خاضتها القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة

- رئيس «دفاع النواب»: إلغاء «الطوارئ» رسالة للمستثمرين والعالم باستقرار مصر أمنياً

- أحمد العوضى: إنجازات الرئيس انتصار كبير على أعداء الوطن.. وتوجيهاته بتسريع تنفيذ المشروعات تعكس إصراره على الارتقاء بمصر

الصفحة الثامنة

- سوق الحلاوة «جَبَر».. التجار: مدة صلاحيتها 8 أشهر.. ونتبرع بالفائض لغير القادرين

- بواقى حلوى المولد بربع الثمن

- بعد سن الـ50.. «سهام» تحتفل بـ«ليسانس الآداب».. وتخطط للدكتوراه

- يجمعهما «الجمباز».. «تُقى وأمينة» تخططان للعالمية من الروضة

- «رياضية وسكرتيرة وأم».. بطلة العالم للملاكمة: أسرتى أولاً

- بُشرى للأطباء.. «يونيفورم» ضد الحر وبسعر اقتصادى