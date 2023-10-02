حزب المؤتمر: ترشيح الرئيس السيسي ليس اختيارا شخصيا ولكنه مطلب جماهيري

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه على مدار 3 أيام شارك في مؤتمر حكاية وطن، «في هذه الفترة كان تعقيب الرئيس السيسي على هذه الملفات والقطاعات، رائعا، ورسخ كيف يكون تلقين الوعي للشعب»، مشيرا إلى أن دور الإعلام والدولة والشعب أن يوضحوا ما تم في مصر من إنجازات على مدار 10 سنوات تحت شعار «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز».

الرئيس السيسي استجاب لنداء الشعب المصري

ووجه فرحات، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لنداء الشعب المصري، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات ولمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والبناء.

إعادة ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

ولفت إلى أن إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ليس اختيارا شخصيا من الرئيس، ولكنه مطلب جماهيري من أبناء الشعب المصري الذين يلمسون مدى ما تحقق من إنجازات على كل بقعة في أرض مصر بفضل الله ثم جهود الرئيس السيسي».