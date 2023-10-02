«الاجتماعي الحر»: مؤتمر «حكاية وطن» شهد مبايعة حارة من الشعب للرئيس السيسي

ثمنت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني، رئيسة ومؤسسة الحزب «الاجتماعي الحر»، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرة ذلك انحيازا لصوت الوطن والغالبية العظمى من الشعب المصري.

وقالت الميرغني، إن ما شهدته الجلسة الختامية لمؤتمر «حكاية وطن» كان بمثابة مبايعة حارة من الشعب والقوى السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي واجهت مصر، نتيجة للأزمات العالمية التي أضرت بجميع دول العالم وعلى رأسها «كوفيد 19» والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكدت الميرغني، أن الحزب الاجتماعي الحر، من أولى القوى السياسية التي طالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية، نظرا لأنه الأجدار على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة، واستكمال المشروعات القومية والوصول إلى رؤية مصر 2030 التي هي عنوان الجمهورية الجديدة.