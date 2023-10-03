لماذا حضر طاهر محمد طاهر نهائي السوبر المصري النسائي؟

سجل ملعب نادي الترسانة لحظة تاريخية، بإقامة أول سوبر مصري للكرة النسائية في التاريخ، جمع بين وادي دجلة بطل الدوري في النسخة الماضية، وتوت عنخ آمون بطل كأس مصر، إلا أن هناك مشهد لافت آخر كان في المدرجات، وهو حضور طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ما أثار عددًا من التساؤلات حول سبب حضوره.

لماذا حضر طاهر محمد طاهر مباراة السوبر المصري النسائي بين وادي دجلة وتوت عنخ أمون؟

«كاب أحمر ونضارة سوداء»، هكذا ظهر لاعب الأهلي جالسا في المدرجات خلف مجلس إدارة اتحاد اللعبة الذي حرص على حضور المباراة التاريخية.

طاهر محمد طاهر، هو مؤسس نادي توت عنخ أمون، الذي خرج إلى النور عام 2019، حيث يلعب فريقه الكروي الأول للرجال في دوري القسم الرابع، بينما يمثل فريقه النسائي أحد أفضل الأندية المصرية في الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل نادي توت عنخ آمون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» فإن اللاعب حضر رفقة أحد أصدقائه لمؤازرة الفريق في مباراته التاريخية أمام وادي دجلة على لقب السوبر المصري النسائي الأول في التاريخ.

لاعبات وادي دجلة يحتفلن بأول لقب في تاريخ السوبر المصري النسائي على أنغام أغنية سطلانة

لم يمر حضور طاهر محمد طاهر في المدرجات مرور الكرام على لاعبات نادي وادي دجلة بعد تتويجهن باللقب مرور الكرام، وحرصن على الاحتفال بالكأس على أنغام أغنية «سطلانة» والتي اشتهرت بشكل كبير بسببه بعدما احتفل على أنغامها رفقة لاعبي المارد الأحمر بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية على حساب الوداد المغربي من قلب كازابلانكا.

مباراة السوبر المصري النسائي، لاقت اهتمامًا كبيرًا من جانب اتحاد الكرة المصري الذي قرر استحداث البطولة خلال الأشهر الماضية، في ضوء الخطة الموضوعة للارتقاء بالكرة النسائية المصرية في السنوات القادمة.

وشهدت المباراة أول ستوديو تحليلي نسائي على شاشة قنوات أون تايم سبورتس، التي حرصت على إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً.

وأدار اللقاء تحكيميا الطاقم الدولي المكون من شاهندة المغربي، ويارا عاطف، وجمالات شبل ونور سمير.