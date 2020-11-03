عمرو خليل يتقدم ببلاغ على الهواء بسبب مقاهي سور نادي الترسانة

قدم الإعلامي عمرو خليل، بلاغا على الهواء لمسؤولي محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أنه كان يمر بالمصادفة بجوار سور نادي الترسانة، من ناحية شارع أحمد عرابي، حيث توجد مجموعة من المقاهي.

وقال خليل، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC"، موجهًا حديثه إلى مسؤولي المحافظة: "أرجو حضراتكم تنزلوا تبصوا على منظر الناس على الترابيزات عامل ازاي، الترابيزة الواحدة على مش أقل من 10 شباب، وكلها لازقة في بعض ترش الملح مينزلش على الأرض من كتر الناس اللي قاعدة".

وأضاف، أنه يتمنى أن ينزل مسؤولي الصحة المختصين في المحافظة إلى هذه المنطقة للاطلاع على الموقف: "أصحاب المقاهي بيضروا نفسهم والناس اللي قاعد بتضر نفسها وأهاليها".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف