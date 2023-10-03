على أعتاب إنجاز تاريخي.. كيف تأهل منتخب الصم لنصف نهائي كأس العالم؟

بينما يحبس جميع المتواجدين في الملعب أنفاسهم، منتظرين ركلة الترجيح التاريخية، التي ستصل بمنتخب مصر للصم لنصف نهائي كأس العالم، استقبلت شباك المنتخب الألماني هدفا تاريخيا، كان كفيلا لتواجد الفراعنة في المربع الذهبي بالبطولة التي تستضيفها ماليزيا، مسجلا انتصارا تاريخيا.

إنجاز تاريخي لمنتخب الصم بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم بماليزيا

مباراة عصيبة جمعت منتخب مصر بنظيره الألماني في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للصم، التي تستضيفها ماليزيا في الوقت الراهن، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح.

هدف رابع أنقذ أحلام الفراعنة في مواصلة المشوار بالبطولة العالمية، بعدما حسم ركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليتحول المستطيل الأخضر إلى ساحة احتفالات، بينما تنهمر دموع الفرحة بعد الإنجاز التاريخي.

منتخب الصم يواصل التألق في كأس العالم بماليزيا

منتخب مصر المصنف الخامس عالميا والرابع على مستوى البطولة، أصبح على أعتاب تكرار إنجاز نسخة كأس العالم 2012 بعدما حصد الميدالية الفضية، بينما طموحات الجيل الحالي هو تحقيق المستحيل بحصد اللقب العالمي لأول مرة في التاريخ.

5 انتصارات هي حصيلة مشاركة منتخب مصر للصم في بطولة كأس العالم حتى الآن، حيث حقق الفوز في المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا بثلاثية لهدف، قبل أن يتغلب على المنتخب الأمريكي بثلاثة أهداف لهدفين، بينما كان على موعد مع فوز أخير بدور المجموعات على أصحاب الأرض والجمهور المنتخب الماليزي بهدفٍ نظيف.

في دور الـ16 كان الفراعنة على موعد مع فوز كاسح على منتخب غانا بـ9 أهداف نظيفة، ليضرب موعدا جديدا مع الماكينات الألمانية ولكن هذه المرة على بطاقة التأهل لنصف النهائي، وهي المباراة التي كان رجال مصر على الموعد بها ليحسموها بركلات الترجيح ومعها بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وسيكون الفراعنة على موعد تاريخي مع منتخب اليابان في نصف نهائي كأس العالم للصم، المقرر له بعد غدٍ الأربعاء، بحثا عن بطاقة التأهل للمباراة النهائية والاقتراب خطوة من اللقب.

بلغة الإشارة، حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على إجراء اتصال هاتفي مع رئيس البعثة محمد يحيى، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، واللاعبين، أكد خلاله دعم المسؤولين للأبطال البارالمبيين في مهمتهم الوطنية من أجل رفع العلم المصري على منصة التتويج العالمية.