لاعبة منتخب مصر للشطرنج: حصلت على لقب أكبر أستاذة في أفريقيا

قالت جوي روماني، لاعبة منتخب مصر للشطرنج، إنها حصلت على لقب أكبر أستاذة في أفريقيا، إذ أن هذا اللقب يسمح لكل اللاعبين الذين يلعبون بطولات خارج مصر بأن تكون الإقامة والاشتراك في البطولة بالمجان.

لقب أكبر أستاذة في أفريقيا

وأضافت جوي روماني خلال برنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي: «بدأت تعلم الشطرنج في سن 5 سنوات، ومنذ طفولتى كان والدي يلعب مع عمي شطرنج كثيرا فتعلمت الشطرنج منذ صغري واهتم والدي بتطوير هذه الموهبة لدي».

المركز الأول وبطولة الجمهورية

وتابعت: «أول بطولة دخلتها كان عمري 8 سنوات وكانت بطولة الجمهورية وحصلت على المركز الأول ثم التحقت ببطولة الجمهورية تحت 10 سنوات وفزت بها، وبطولة أفريقيا تحت سن 10 سنوات وفزت بها ثم التحقت ببطولة أفريقيا قبل 18 سنة».