الآلاف يحتفلون في البحيرة بإعلان ترشح الرئيس السيسي بإطلاق ألعاب نارية في الهواء

شهد ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، أمس الاثنين، هتافات من أهالي المحافظة عقب إعلان رئيس الجمهورية ترشحه لفترة رئاسية قادمة، وأطلق المواطنون الألعاب النارية في أرجاء المحافظة.

فرحة في البحيرة عقب إعلان ترشح الرئيس السيسي

وأعرب أهالي محافظة البحيرة عن فرحتهم عقب ذلك القرار، إذ وصفوه بالقرار الصائب.

وأكد محمد حجازي، أحد أهالي مدينة شبراخيت، أنه يشارك في الاحتفال من أجل إعلان تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، معبرا عن فرحته بقرار الرئيس.

تأييد الشعب البحراوي للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف «حجازي» قائلا «كمل يا ريس وإحنا معاك»، مشيرا إلى أن حجم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس، لا يمكن حصرها لاسيما مبادرة حياة كريمة التي أطلق عليها مبادرة القرن، إذ استطاعت نقل الريف المصري إلى مجمع خدمات متكاملة.

وأضاف أن الريف المصري شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع قائلا «عايزين نحصد المشاريع مع الرئيس اللي بدأها.. كمل الريس الفترة الرئاسية القادمة واحنا في ضهرك».

كما أعرب محمد ناصف، ابن مركز كوم حمادة، أنه يرغب في المشاركة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، مناشدا الشعب المصري بالوقوف خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل المساهمة في استمرار في قطار التنمية الذي تشهده مصرنا الحبيبة.

كان ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، قد شهد أمس توافد الآلاف من أهالي المحافظة للمشاركة في تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، إذ شهدت شوارع المدينة مسيرات تأييد حاشدة رافعة أعلام مصر وصورة الرئيس.