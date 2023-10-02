أهالي البحيرة يطالبون الرئيس السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة: «كلنا معاك»

توافد آلاف المواطنين على ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة المقبلة، وسط إجراءات أمنية مكثفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

القوى السياسية تنظم مسيرات تأييد للرئيس السيسي

من جهتها، نظمت العديد من القوى السياسية، مسيرات تأييد للرئيس السيسي، جابت شوارع مدينة دمنهور، حاملة أعلام مصر وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسي مدونًا عليها عبارات التأييد، مطالبينه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من تواجدها في محيط الاحتفالات بميدان «جلال قريطم»، لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ومن المُقرر أنّ يحيي الحفل كلًا من حمادة هلال، مصطفى قمر، هدى.

دعم وتأييد الرئيس السيسي: «كمل مشوارك معانا ياريس»

ناشد إسماعيل موسى، أحد أهالي مدينة أبو المطامير، في أثناء تواجده في احتفالية نصر أكتوبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات، قائلًا: «كمل مشوارك معانا يا ريس، كلنا معاك وبندعمك».

كما ناشدت سهير علي، إحدى المشاركات في الاحتفالات، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلة: «شكراً يا ريس على مبادرة حياة كريمة، ومبادرات الصحة»، مضيفة «احنا اتعالجنا من فيروسات الكبد، كمل واحنا معاك لآخر الطريق».