نقابة السكة الحديد والمترو تطالب السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسة

أعلنت النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، تأييد وتدعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية، حيث حققت الدولة إنجازات ملموسة على أرض الواقع في منظومة النقل والسكك الحديدية، ومنها توطين صناعة السكة الحديد، وجرى التعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع في مجال الوحدات المتحركة وجرى إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ويتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة.

إنجازات هيئة السكك الحديدية

وبالنسبة لهيئة السكة الحديد، أصبحت تمتلك 990 جرارًا منها:

- 210 جرارات جديدة جرى شرائها.

- 594 صالحا بكفاءة 80%.

- 186 عاطلا لها عقود تجديدات.

- 3700 عربة ركاب منها:

* 900 عربة جديدة جرى شرائها

* 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80%.

* 500 عربة عاطلة لها عقود تجديدات

قطاع نقل البضائع

- أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها:

* 400 عربة جديدة.

* 4781 عربة صالحة بكفاءة 60%

* 3300 عربة عاطلة لها عقود تجديدات

ماكينات صيانة وتجديدات السكة

- تمتلك الهيئة 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة

- إصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%

- 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات

مجال تطوير البنية الأساسية

- تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 900 كم، من أجمالي أطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم.

- تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاح بالسكة الحديد.