هزة أرضية تضرب السواحل الغربية لتركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، منطقة بالقرب من السواحل الغربية لتركيا، على عمق 11 كيلومترا، وفقا لما ذكرته بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة قريبة من السواحل الغربية لتركيا على مسافة 143 كيلومترا، بين الغرب والجنوب الغربي من محافظة بالق أسير، جنوب بحر مرمرة.

كما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 23 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي.