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زلزال يضرب تركيا على عمق 5 كيلومترات.. تعرف على حجمه وموقعه

كتب:

أحمد عادل موسى
01:45 م | السبت 23 سبتمبر 2023
مقياس ريختر

مقياس ريختر

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وشعر بيه سكان مدينة كهرمان.

وذكر مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض، وكان مركزه 56 كيلومترا غرب شمال غرب كهرمان مرعش التركية، و14 كيلومترا جنوب غرب جوكسون التركية.

المواطنين يشعرون بالزلزال

وجاءت في تعليقات من المواطنين لمركز رصد الزلازل، أنهم شعورا بالهزة الأرضية، وقال آخر أن مدرسة «C.aslan» بلسم دولكاديروجلو حسن الثانوية اهتزت وشعر بها كل من كان موجود.

وذكر البعض الآخر، أن الاهتزاز كان قصير ولكن قوي، حيث بالشعور بالدوار، ثم أدرك أن الثريات كانت ترتجف». 

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