تأمين على جميع الاتجاهات.. كيف نفذت الدولة خطة الحفاظ على الأمن القومي؟

عملت الدولة المصرية على تأمين المناطق الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية.

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ القوات البحرية نفذت عمليات التأمين البحري وحماية الأهداف الاستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري.

وتابع تقرير صادر عن الحكومة، أنّه إضافة إلى جهود الدولة لحفظ الأمن على المستوى الفردي والجماعي، سعت أيضًا إلى حفظ الأمن على المستوى القومي من خلال توسيع اختصاصات وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أقرّت الدولة عدّة قوانين في هذا الشأن خاصة بمكافحة الإرهاب، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.

وتتويجًا لهذه الجهود في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني، بيّن التقرير أنّ وزارة الداخلية ألقت القبض على 116 بؤرة إرهابية، فضلًا عن ضبط العديد من الكيانات التجارية المتورطة في تقديم الدعم لتنظيم الإخوان الإرهابي خلال عام 2022.