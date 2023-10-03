نائب أمريكي يقدم مذكرة لعزل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي

قدم النائب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مات جيتز، مذكرة لعزل رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاءت المذكرة بعد أيام قليلة من تحرك مكارثي، لتجنب إغلاق الحكومة من خلال الاعتماد على أصوات الديمقراطيين للمضي قدما في مشروع قانون الإنفاق المؤقت على الرغم من اعتراضات كتلة ثابتة من المتشددين في حزبه، بما فيه جايتس.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن المذكرة من شأنها بدء التصويت في غضون أيام حول ما إذا كان سيتم إبقاء مكارثي في ​​منصبه.

والسبت الماضي، أقر مجلس «النواب» الأمريكي قرار إنفاق قصير المدى مدته 45 يومًا، يتضمن مساعدات الكوارث الطبيعية ولكن ليس تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا أو أمن الحدود، في خطوة رئيسية لتجنب إغلاق الحكومة، ووافق 335 نائبا على القرار مقابل رفض 91، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.