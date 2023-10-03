إنجازات 10 سنوات في «حكاية وطن».. إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب

تسارعت وتيرة جهود الدولة على الأصعدة كافة «سياسيا، واجتماعيا، وتشريعيا»، لبناء دولة تعلي وترسّخ قيم المواطنة والانتماء والعيش المشترك وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات، فضلًا عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

تعزيز قيم التسامح

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هناك العديد من التشريعات المصرية خلال السنوات التسع الماضية؛ لتعزز قيم التسامح في المجتمع المصري؛ ومنها ما يلي.

مكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صوره

القانون رقم 25 لسنة 2018 والخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، لمكافحة التطرفُ والإرهاب بجميع صوره، ووضع القانون نُصب أعيُنه الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز التعدي عليها حتى في أحوال مكافحة الإرهاب.

القانون رقم 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

القانون رقم 142 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ليمنح حلها أو حلِ مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.

القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو القانون الذي يُجرم جميع أشكال تهريبِ المهاجرين ويقررُ حقهم في العودة الطوعية، ويُلزم الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم.

القانون رقم 197 لسنة 2017 لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعزيز استقالاله من حيث طريقة تشكيله، واستقلال موازنته.

القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي تضمن ولأول مرة تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخيص بأي من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة.