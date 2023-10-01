«مجلس الوزراء» يعلن إنجازات المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة

استعرض مجلس الوزراء خلال كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر على مدار 3 أيام، إنجازات المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة، والتي جاءت كالتالي:

إنجازات المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة

- 30 ألف معلم تم تدريبهم على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا لخدمة 60 ألف طالب.

- دعـم 810 من مــدارس ذوي الهمم بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة.

- 50 مدرسة مجتمعية مدعمة بالأجهزة والبرمجيات اللازمة لتوصيل التعليم للطالب في المناطق الفقيرة والنائية.

- 59 عـــدد مــؤســســات رعـــايـــة وتـأهـيـل متعددي الإعاقة عام 2021 مقابل 29 مؤسسة عام 2014.

- 235 حضانة عــدد دور حـضـانـات الأطــفــال ذوي الإعــاقــة عــام 2021 مقابل 123 دارًاعام 2014.

- 9 جمعيات عدد جمعيات للصم وضعاف السمع عام 2021 مقابل 6 جمعيات عام 2014.

- اختيار مصر من ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لتفــوز بجائـــــــــزة «Project Zero» العالمية، فــي فـبـرايـر 2017 والــتــي تمنح للمشروعات التي من شأنها إزالة الحواجز والعوائق المجتمعية من خلال حلول مبتكرة.

وتأسيسًا على الحق في الإتاحة والتيسير، أطلقت الحكومة المصرية «بطاقة الخدمات المتكاملة» لأصحاب الهمم، التي تتيح لهم 15 ميزة، وللتيسير عليهم جرى إطلاق موقع إلكتروني خاص بهم لتسجيل طلبات الحصول عليها، مع تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي على الراغبين في الحصول عليها.

كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية «دمج - تمكين - مشاركة» عام 2016؛ لدعم وتمكين أصحاب الهمم، خاصةُ في المناطق الفقيرة والمهمشة؛ وفي هذا الإطار تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لألشخاص ذوي الإعاقة في يوليو 2018 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.