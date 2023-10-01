«مجلس الوزراء»: تعويض 228.7 ألف أسرة عن التضرر من الأزمات

استعرض مجلس الوزراء خلال كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر على مدار 3 أيام، جهود وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من الملفات خلال الـ10 سنوات الماضية، ومنها حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، وجهود تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، والتي جاءت كالتالي:

تدخلات الوزارة لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى

- التعامل مع 24 ألفا و743 بلاغا واستغاثة تنوعت بين حالات لأطفال وكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث

- 21 مليون فرد استفادوا من دعم المتضررين خلال جائحة كورونا، بإجمالي تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه.

- 228.7 ألف أسرة تم تعويضهم عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، بإجمالي تكلفة بلغت 942.2 مليون جنيه.

- 200 ألف جنيه قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية، بعدما كانت 10 آلاف جنيه.

- ساهمت الوزارة وجمعية الهلال الاحمر المصري في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والأفريقية والدولية التي عانت من أزمات وكوارث بمساعدات إغاثة اجتماعية، تصل لنحو 290 مليون جنيه مصري.

واهتمت الدولة بتنمية الأطفال، حيث أطلقت «البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة» عام 2018 في إطار رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل تحت سن 6 سنوات أي فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، كما تبنت الدولة العديد من المبادرات المعنية بالطفل، وفي مقدمتها الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد، ومبادرة «نور حياة»، وبرنامج حماية «الأطفال بلا مأوي»، كما جرى إطلاق برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

وفي سبيل إطلاق مواهب الأطفال وإبداعاتهم، جرى إطلاق «جائزة الدولة للمبدع الصغير»، الموجهة للأطفال من سن 5 إلى سن 18 عاما، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز طاقاتهم الإبداعية في مجالات الثقافة، الآداب، الفنون، والابتكار.

عدد الأسر البديلة والأطفال المكفولين حتى 30 يونيو 2021

- 11.6 ألف أسرة بديلة كافلة.

- 11.8 ألف طفل مكفول.

- 112 أسرة بديلة ل 123 طفلا خارج الجمهورية.

وجرى بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة من خلال البرنامج القومي لتنمية الأسرة والطفل عام 2018، إضافة إلى 21 مركزا يستفيد منها 71 ألف طفل تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه، وتدريب 2500 ميسرة بالحضانات وذلك حتى مارس 2023.