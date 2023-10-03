إنجازات 10 سنوات.. تنظيم مؤتمرات دولية لنشر قيم التسامح

اهتمت الدولة على مدار السنوات التسع الماضية في الفترة من عام 2014 إلى عام 2023، بترسيخ قيم التعايش والتسامح داخل مصر وعلى المستوى العالمي.

تنظيم المؤتمرات الدولية التي تحث على نشر التسامح والتعايش

وذكرت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه كانت لجهود الحكومة بهذا المجال أصداء مميزة خاصة على المستوى الدولي؛ حيث تنوعت هذه الجهود بين تنظيم المؤتمرات الدولية التي تحث على نشر التسامح والتعايش، والمشاركة في الفعاليات الدولية التي أطلقتها دول العالم الأخرى بهذا المجال، إلى جانب إطلاق العديد من المؤسسات والمبادرات التي تستهدف مختلف دول العالم، بما يُسهم في ترسيخ مبادئ التسامح.

بناء جسور الحوار والتعايش بين أبناء الحضارات

واستحدثت الدولة مجموعة من البرامج من بينها برنامج «قوافل السلام الدولية»، بهدف تعزيز السلم في المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك، وبناء جسور الحوار والتعايش بين أبناء الحضارات والثقافات المختلفة، واستهدفت هذه القوافل عددًا كبيرًا من البلدان.

أما بشأن جهود الدولة لإنشاء عدد من المراكز والمؤسسات المتخصصة التي تُمكنها من نشر ثقافة التسامح والتعايش، فكان من أبرز تلك المراكز، «مركز حوار الأديان بالأزهر»، بهدف نشر ثقافة الحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة قبول الآخر، والتأكيد على القيم الدينية المشتركة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية المختلفة في هذا المجال في مصر.