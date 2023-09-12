محافظة القاهرة تحصر المباني المتعارضة مع محوري الحضارات والكفراوي لتعويض المستحقين

كشفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن استمرار اللقاءات بين اللجان المشكلة لحصر التعارضات ومستحقي التعويضات لاستكمال مشروعات الطرق، ومنها لجنة إزالة تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي، الذي يمر بكورنيش النيل شمال طرة في نطاق حي المعادي وطرة، وتقاطع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بمنطقة مصر القديمة.

محور حسب الله الكفراوى

وأكدت نائب المحافظ، استمرار حصر العقارات المتعارضة مع مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، وبحث سبل تعويض المستحقين بعد العرض على المقيّم العقاري، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل بدء الإزالات، حيث انتهت اللجنة من أعمال الحصر والتقييم والمراجعة الدقيقة، لجمع المستندات والأوراق الخاصة بالمستحقين، والمرفقة بكشوف الحصر الخاصة بالتعارضات، لاعتماد الكشوف النهائية من قبل أعضاء اللجنة، وسرعة صرف التعويضات لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة.

محور الحضارات

وواصلت اللجنة المشكلة بالقرار5587 لسنة 2023، أعمالها لحصر تعارضات مسار مشروع تقاطع امتداد محور الحضارات باتجاه كورنيش النيل ومساره، مرورا بمنطقة الفواخير بنطاق حي مصر القديمة، ومنها منطقة سوق الغلال والفواخير وبنزينة كورنيش النيل.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنّ اللجنة تحصر تعارضات تقاطع امتداد محور الحضارات باتجاه كورنيش النيل ومساره مرورا بمنطقة الفواخير بنطاق حي مصر القديمة، ومنها منطقة سوق الغلال والفواخير، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن دراسة 24 شونة متعارضة مع المشروع بمنطقة سوق الغلال تمهيدا لنقلها إلى أماكن بديلة بعد إصدار خطابات التسكين، وملف بنزينة تعارض للمحور بكورنيش النيل، إلى جانب التعارضات بالفواخير بفسطاط مصر القديمة وعددها 3، تمهيدا لإزالتها ونقلها بمبنى جمعية الفواخير، من خلال وضع منظومة متكاملة ومتكافئة وبرنامج زمني محدد للانتهاء من جميع الأعمال.

يذكر أنّ محور شمال طرة الجديد، يربط محور حسب الله الكفراوي، ليعلو طريق الأوتوستراد بكوبري، ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل، ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلو مترات.