«تُقى وأمينة» طفلتان في الروضة تخططان للعالمية.. حصدتا بطولة الجمهورية

حلم مشترك وقرية واحدة تجمع الطفلتين «تقى» و«أمينة»، شجعتا بعضهما على خوض لعبة الجمباز، وتحمست أسرة كل طفلة منهما لرغبتهما، حتى نجحتا في حصد ميدالية ذهبية ببطولة الجمهورية في لعبة الجمباز تحت 6 سنوات قبل أسبوعين.

الصداقة تجمع أمينة وتقى على لعبة «الجمباز»

التدريب محطة لقاء تقى طاهر وأمينة محمد، بعيدًا عن التجمعات الأسرية واللعب داخل قريتهما زنارة بمحافظة المنوفية، وداخل كل منهما حلم الوصول إلى العالمية في وقت قصير، فبدأت تقى طاهر، 5 سنوات، تدريب الجمباز بعد أن قررت أسرتها قبل 7 أشهر أن تعلمها اللعبة، التي تحتاج إلى مرونة كبيرة تناسب الأطفال، وشاركت رفيقتها الفوز: «أنا مبسوطة إني خدت بطولة الجمهورية أنا وأمينة وهفضل أتدرب علشان أجيب بطولات كتير».

«تُقى وأمينة» تخططان للعالمية من الروضة

انبهرت والدة «تقى» بأداء ابنتها المتطور في وقت قصير: «كانت بتتعلم الحركات اللي بيعملها المدرب بسرعة، واقترحت على المدرب إنها تشارك في بطولة الجمهورية، ووافق وبدأ تجهيزها للبطولة، وكان متوقع حصولها على الميدالية الذهبية، وده اللي حصل فعلًا».

ولا يختلف الأمر عند أسرة أمينة محمد طه، التي تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، فهي حققت حلم أسرتها بأن تصبح بطلة في لعبة رياضية، فهي تذهب للتدريب 5 أيام في الأسبوع، وتحلم بحصد المزيد من الألقاب والبطولات، وتعبر بما يناسب طفولتها عن حلمها: «نفسي أفضّل بطلة في الجمباز علطول علشان بحب اللعبة»، وتشجع الجدة حفيدتها وصديقتها «تقى» على الاستمرار ومواصلة التدريب: «مستنية منها إنجازات رياضية دايمًا».