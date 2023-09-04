وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب الجمباز بنتائجهم المميزة في بطولة رومانيا

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز وجميع أعضائه، بعد النتائج الكبيرة التي حققها لاعبو المنتخب الوطني ببطولة «ROMGYM TROPHY 2023» المقامة بدولة رومانيا.

إنجاز كبير وميدالية ذهبية للاعب علي زهران

وأشاد بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة اليوم الاثنين، بالإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب علي زهران، وحصوله علي الميدالية الذهبية بجهاز الحلق، وكذلك الإنجاز الذي حقققه اللاعب عمر العربي وحصوله على الميدالية الذهبية بجهاز حصان القفز، والميدالية الفضية للاعب محمد عفيفي بجهاز المتوازي.

جوائز الأفضل للاعبي الاسكواش

وفي السياق ذاته، هنأ وزير الشباب والرياضة لاعبي الاسكواش علي حصولهم على جوائز الأفضل لعام 2023 المقدمة من PSA، حيث تقاسمت نور الشربيني ونوران جوهر جائزة أفضل لاعبة، وعلي فرج أفضل لاعب، وأمينة عرفي أفضل لاعبة ناشئة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن الرياضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحظى باهتمام غير مسبوق، مجددا تأكيده على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.