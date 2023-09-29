بطلات الجمباز بنادي العجمي يحققن 3 ميداليات ذهبية في بطولة كأس مصر

حققت لاعبات الجمباز بنادي العجمي بالإسكندرية تحت 6 سنوات في أولى بطولات الموسم الجديد من كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 6 سنوات، 3 ميداليات ذهبية.

مجهود كبير للاعبات

وقالت الكابتن دعاء محمود مدربة الجمباز بنادي العجمي لـ«الوطن» إن فريقها فى أولى بطولات الموسم الرياضى 2024/2023 حصل على المركز الأول وحصد 3 ميداليات ذهببية فى بطولة كاس مصر للجمباز الفنى آنسات تحت 6 سنوات، بأداء مشرف ومستوى متميز وحصلت على الميداليات اللاعبات ريم مصطفى محمد وكارما أحمد محمد وكندة محمد علي، وبذلت اللاعبات جهدًا كبيرًا للوصول لهذا المستوى.

المدربة: بطلاتي يتدربن بجدية

وأوضحت دعاء محمود أن لعبة الجمباز من اللعبات التي تحتاج تدريبات كثيرة ووقت كبير للوصول لمستوى البطولة، وتتنوع التدريبات للحصول على جسم مرن ورشاقة في أداء الحركات الإيقاعية. وبالرغم من صغر سنهن الذي لم يكتمل الست سنوات، إلا أنهن يتحلى بالإصرار على تحقيق البطولات، لذلك يتدربن بجدية ويضعن هدفًا لأنفسهن، وبطولة كأس مصر للجمباز الفني هي أولى بطولات الموسم الجديد، وسنحقق بطولات جديدة، والقادم أفضل.