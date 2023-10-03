لعبة شهيرة متهمة في أزمة هواتف آيفون 15.. ترفع حرارة الجهاز لـ42 درجة

تأتي لعبة شهيرة من بين التطبيقات التي تسبب ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone 15، وذلك كما اعترفت شركة «آبل» عملاقة بالمشكلة، حيث ألقت باللوم على 3 تطبيقات شائعة يستخدمها الملايين، بحسب ما كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تفاصيل اللعبة ومشكلة هواتف آبل

وبدلا من التركيز على المشكلة التي واجهت طرازات iPhone 15، فقد ألقت شركة التكنولوجيا «آبل» اللوم على 3 تطبيقات شائعة من بينهم لعبة Asphalt 9، وهي عبارة عن لعبة سباق متعددة اللاعبين، وذلك بعد تلقيها عددًا من الشكاوى منذ إطلاقها الذي طال انتظاره في 12 سبتمبر؛ إذ اشتكى أصحاب الهواتف من أن أجهزتهم كانت تفقد الطاقة عندما كان من المفترض أن يتم شحنها.

لكن المشكلة التي يتحدث عنها العملاء أكثر من غيرها هي مشكلة ارتفاع درجة الحرارة «الغامضة»، والتي جعلت الهواتف ساخنة بحيث لا يمكن حملها في بعض الحالات، وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن العملاء يفحصون درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro الخاصة بهم، ووصلت إلى مستويات تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

رد شركة «آبل»

وادعى تقرير منفصل من إحدى منصات التكنولوجيا، أن استخدام الشاشة الرئيسية لمدة دقيقتين فقط تسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا مع هاتف «آيفون» والذب تم كشف النقاب عنه حديثًا.

وعانى محبو شركة Apple في عام 2018 أيضًا من خلل غامض في ارتفاع درجة الحرارة مع جهاز iPhone X، لكن العملاء الجدد يشعرون بالقلق من أن هذا قد يؤدي إلى تلف بطاريتهم بشكل دائم.

وخلال فترة الشكاوى العديدة، تم اقتراح أن مشكلة ارتفاع درجة الحرارة كانت مشكلة برمجية ظهرت مع تحديث iOS 17.

ومع ذلك، قال متحدث باسم الشركة لم يذكر اسمه لوكالة «بلومبرج» منذ ذلك الحين أن Instagram وUber ولعبة Asphalt 9 «هي لعبة سباق متعددة اللاعبين»، هي تطبيقات يمكن أن تتسبب في تشغيل الأجهزة بشكل أكثر دفئًا من المعتاد.

ومن المحتمل أن يرجع ذلك إلى أنها تطبيقات عالية الكثافة تتطلب بث الفيديو وخدمات الموقع وشبكة Wi-Fi، فيما وأخبرت الشركة مجلة «فوربس» أيضًا أنه كان من المفترض أن يتم حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة مع نظام التشغيل iOS 17.1.

وقد اعتقد البعض أن إطار الهواتف الجديدة من آيفون 15، المصنوع من التيتانيوم والمواد الداخلية المصنوعة من الألومنيوم، هو السبب وراء ارتفاع درجة حرارة الأجهزة وهو ما نفته شركة أبل، موضحة أن هذه المواد تعمل على تبديد الحرارة، مؤكدة على وعدها بحل المشكلة للمستخدمين بالتحديث الجديد لنظام التشغيل.