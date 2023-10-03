تملك نفس مهاراته الخارقة.. من هي اللاعبة إيزابيل زوجة هالاند؟ (فيديو)

من النرويج إلى ألمانيا وإنجلترا، سافرت إيزابيل جوهانسون خلف زوجها إيرلينج هالاند، لتشهد مسيرته الاستثنائية، التي بدأت من نادي برينه عام 2005، ومنه إلى سالزبورج ثم دورتموند لينتهي به المطاف، بين صفوف الفريق الأفضل في العالم وبطل الثلاثية التاريخية مانشستر سيتي.

من هي إيزابيل زوجة إيرلينج هالاند؟

إيزابيل جوهانسون صاحبة الـ19 عامًا، تهوى الرياضة مثل زوجها، إذ كانت ملاعب النرويج شاهدة على قصة الحب التي تكللت بالزاوج، بعد فترة وجيزة، وذلك لم يمنعها من ممارسة شغفها لكرة القدم، التي تمارسها حتى تلك اللحظة.

كرة القدم بالنسبة لإيزابيل أكثر من مجرد رياضة أو هواية تمارسها، لكنها كانت سببًا في لقاء أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي، إذ تقابل الثنائي بين صفوف نادي برينه النرويجي، الذي شهد بداية الدبابة الخارقة، هداف البريميرليج الموسم الماضي، كما تتألق أيضًا زوجته بالنادي ذاته، وتقدم مهارات مشابهة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

صديق إيرلينج هالاند تحدث عن قصة حبهما، التي بدأت في النرويج، بالتأكيد على أن إيزابيل تعد العنصر الأكثر دعمًا في حياة الدبابة النرويجية، إذ صالت وجالت ملاعب أوروبا من أجل حضور مبارياته ودعمه من المدرجات، قائلًا: «يبدو أنهما كان جادين.. فإيزابيل سافرت معه إلى ألمانيا ثم إلى إنجلترا لرؤيته فقط، وكانت رفقته أيضًا في ماربيا».

ورغم ارتباطها بنادي في النرويج، إلا أن إيزابيل الحاضر الأول في جميع المناسبات الخاصة بإيرلينج هالاند، لعل أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي حصل النرويجي على لقبها للمرة الأولى في تاريخه، والأمر كذلك بالنسبة لفريقه الحالي.

هالاند دافع عن ألوان برينه النرويجي في بداية مسيرته، خلال الفترة بين 2005 وحتى 2017، قبل يلتحق بنادي مولده النرويجي ومنه إلى ريد بول سالزبورج، ليتألق بشكل لافت ويجذب أنظار بوروسيا دورتموند، الذي شهد أفضل فتراته، ليقدمه على طبق من ذهب إلى مانشستر سيتي، تحت قيادة بيب جوارديولا الذي جعله اللاعب الأقوى والأفضل في العالم بالموسم الماضي.