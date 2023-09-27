تنتظر جماهير ومحبي كرة القدم المصرية، ومتابعى الكرة الإنجليزية والعالمية، موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل والقنوات الناقلة لأحداث المباراة، والتي تقام ضمن مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، متوقعين مشاهدة منافسة كبيرة بين الفريقين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل الليلة على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

ووفق الجدول المعلن، فإن موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية الليلة على ملعب سانت جيمس بارك، تُبث beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وتخوض الفرق الإنجليزية عدة مباريات وهي:

- تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

- أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

- بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء

- برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

- فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء

- بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء

- ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

- لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء

- نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1.