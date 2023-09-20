«لعنة الأبطال».. كارثة ليفربول تهدد ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية

يبدو أن مانشستر سيتي يقترب من دائرة الخطر، التي تصيب موسم الدفاع عن الألقاب، كما فعلت مع ليفربول من قبل في الموسم المنقضي، وذلك في ظل حدوث الإصابات واحدًا تلو الآخر في مستهل موسم الدفاع عن الثلاثية التاريخية «دوري أبطال أوروبا - كأس الاتحاد الإنجليزي - الدوري الإنجليزي».

خريطة إصابات مانشستر سيتي في بداية الموسم

برناردو سيلفا آخر الضحايا الذي سقط في فخ الإصابة، مثلما أعلن مدربه الإسباني بيب جوارديولا، ليؤكد أن اللاعب لن يكون متاحًا للدفاع عن ألوان القميص السماوي خلال الأسابيع المقبلة، بداعي الإصابة، التي عكرت صفو انطلاقة البلوز.

قائمة طويلة من الإصابات، جناها مانشستر سيتي بعد مرور 5 جولات فقط من بداية الموسم الجديد، لم يتحدد موعد عودتهم حتى تلك اللحظة، ما يعني عدم الاقتراب من مرحلة التعافي، أبرزهم البلجيكي كيفين دي بروين، وأكثرهم تأثيرًا في قوام البلوز، والذي تعرض لإصابة في بداية المباراة الافتتاحية للموسم الحالي بالدوري الإنجليزي.

وخلفه جاء جاك جريليش، الذي تعرض لإصابة غيبته عن المشاركة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، ليغيب عن لقاء فولهام، ويواصل الابتعاد عن الملاعب، دون تحديد مدة لغيابه أو موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

جون ستونز لم يبدأ مشواره هذا الموسم من الأساس، إذ غاب عن مباراة الافتتاح أمام بيرنلي بشكل مفاجئ، قبل أن يعلن جوارديولا عدم الاعتماد عليه في الفترة المقبلة لحين التعافي، ورغم ذلك أشارت التقارير الإنجليزية إلى أن اللاعب في طريقه للعودة من أجل المشاركة مع الفريق بشكل طبيعي، إذ يلعب أدوارًا مركبة داخل الملعب وغيابه يؤثر بشكل واضح على أداء السكاي بلوز.

ماتيو كوفازيتش الصفقة الجديدة، قبل أقل من أسبوع تعرض لإصابة في الظهر، ستغيبه عن الملاعب فترة لن تقل عن 10 أيام، إذ يسابق بيب جوارديولا الزمن من أجل تأهيله وإعادته للمشاركة.

الأزمة التي يواجهها مانشستر سيتي، هي ذاتها الفترة الكارثية التي عاشها ليفربول، في الموسم المنقضي، بسبب كثرة الإصابات، إلى جانب عدم وجود دكة بدلاء قادرة على الذهاب بعيدًا بالفريق، ليخرج صفر اليدين دون الحصول على أي ألقاب.