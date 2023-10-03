سقوط أمطار على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

سقطت أمطار خفيفة، منذ قليل، على عدة مناطق وسط الإسكندرية، وهي المرة الأولى خلال خريف هذا العام، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في المحافظة، تحسبا لسقوط أمطار خلال اليوم.

ولم تسفر الأمطار عن أي تجمعات لمياه الأمطار في تلك المناطق حتى الآن، بالإضافة إلى تواجد سيارات الصرف الصحي لإجراء عمليات شفط المياه في حال زادت حدة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، رفع درجات الاستعداد والطوارئ، حيث تم نشر السيارات والبدلات اعتبارا من الساعة 7 صباح اليوم، وتستمر أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع، بالإضافة لوقف الإجازات وبدل الراحات.

وقال «نافع» إن غرفة الطوارئ تعمل طوال اليوم، ويتم استقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن 175.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.