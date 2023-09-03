حي وسط الإسكندرية يستعد للشتاء بتطهير 5969 شنيشة أمطار وحملات ضد الإشغالات

قالت عزة سعد رئيس حي وسط الإسكندرية، إن لجنة تطهير الشنايش تتابع تطهير 146 شنيشة استكمالا لأعمال تطهير 5823 شنيشة بإجمالي 5969 شنيشة صرف أمطار وذلك استعدادًا للشتاء.

وتابعت لـ«الوطن»: يتم أعمال تطهير الشنايش بصفة دورية والانتهاء من أعمال التطهير على النحو التالي شارع أمين الكوردي وشارع أدهم محرم بك وشارع فاقوس سبورتنج ومحور المحمودية من كابو حتى المفتش وشارع الهدي من الزهور الحضرة الجديدة، وجاري استكمال الأعمال حتى يتم تطهير كافة الشنايش قبل موسم الشتاء والأمطار.

حملة إزالة الإشغالات

وأكدت «سعد» قيام إدارة إشغال الطريق والإعلانات بشن حملات إزالة الإشغالات والتعديات بمشاركة العميد محمد العترة مدير شرطة المرافق بمشاركة أيمن عادل عضو المكتب الفني لمحافظ الإسكندرية بالشوارع الآتية: شارع سيدي الصوري شارع الرصافة محور المحمودية- طريق الكورنيش شارع مسجد رمضان يوسف شارع بوالينو ومتابعة التمركزات بميدان محطة مصر، أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد 578 حالة إشغال متنوعة و90 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية.

إصلاح هبوط أرضي

وأشارت رئيس حي وسط إلى أنه إيماء إلى الشكوى الواردة بشأن وجود هبوط أمام مدخل مدينة الشباب شارع إبراهيم حسن متفرع من شارع جلال الدسوقي بمنطقة الحضرة القبلية قامت إدارة الطرق والمرافق بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بإصلاح الهبوط محل الشكوى كما تم إصلاح عطل كابل الكهرباء بشارع شاكور منطقة محطة الرمل وإصلاح ماسورة المياه بشارع الجيزة بمنطقة منشية النزهة بالتنسيق مع شركة مياة الإسكندريه وبحضور مندوبى المرافق.