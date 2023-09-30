أمطار وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الإسكندرية غدا أول يوم دراسة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الإسكندرية غدا أول يوم مدارس حيث جرى توجيه تحذير لأهالي المحافظة بسبب الأمطار المتوقعة والبرودة، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، عما عليه في الوضع الراهن.

توقعات طقس أول أيام دراسة في الإسكندرية

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنه اعتبارًا من يوم الأحد 01 أكتوبر 2023 الذي يتزامن مع بدء الدراسة في المدارس والجامعات سوف تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 4:3 درجة مئوية كما يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد بالتحديد الإسكندرية التي تشهد انخفاض درجتين غدًا عن اليوم.

تحذيرات من طقس المحافظات في أول أيام الدراسة

وحذرت الأرصاد أولياء أمور الإسكندرية من توقعات سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% خلال أول أيام الدراسة غدا.

وبحسب هيئة الأرصاد فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرًا حيث تسجل العظمى 29 وهو أقل معدل خلال الأيام الحالية وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 22، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدًا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.