طقس الإسكندرية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.. أمطار رعدية

دخل طلاب الثانوية العامة، منذ قليل، لجان الامتحانات وسط طقس مضطرب وسقوط الأمطار الرعدية، فيما أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على عدم رصد أي تجمعات في محيط لجان مقرات الثانوية العامة، مؤكدة استمرار المتابعة بشكل فوري لتسهيل حركة الطلاب أثناء خروجهم بعد أداء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء اليوم.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم مضطرب حيث يشهد ارتفاع درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 20، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، يعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج.

توقعات طقس الإسكندرية.. سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 20%، أي يعني أمطار متوسطة مصحوبة بسحب رعدية، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

متابعة أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة قد استعدت لتلك الأمطار التي سقطت على الإسكندرية تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة، وجرى أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي في نطاق محيط المدارس التي بها مقار لجان إمتحانات الثانوية العامة بمختلف مناطق الإسكندرية.

صرف الإسكندرية تتابع سقوط الأمطار

واضاف نافع لـ«الوطن» أنه يتم متابعة سقوط الأمطار وفقا لخطة قطاع التشغيل والصيانة بالتعاون مع قطاع التأمين الفني لإجراء تطهير إضافي والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصه بالمدارس.

فرق طوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأشار إلى أنه جرى تجهيز فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة أو سدد صرف صحي أو بلاغ في نطاق أي مدرسة علي مدار فترة امتحانات الثانوية العامة.